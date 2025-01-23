اتفاقية جديدة لمكتبة الإسكندرية لإنشاء سفارة معرفة في الأقصر

بالصور- وضع أكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء الوطن في الأقصر احتفالاً

الأقصر - محمد محروس:

وقع الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية، ومحمد حسانى مدير مكتبة مصر العامة ومركز الأقصر للتراث الحضارى، اتفاقية تعاون مشترك بين المكتبتين بحضور الدكتور أشرف فراج وقيادات ورؤساء قطاعات ومديرى الادارات بمكتبة الإسكندرية، وأحمد عبدالمنعم نائب المدير، ومحمود أحمد مصطفى مدير It ومركز التراث بمكتبة مصر العامة بالأقصر.

تهدف الاتفاقية إلى إنشاء سفارة للمعرفة تابعة لمكتبة الإسكندرية داخل مكتبة مصر العامة بالأقصر لخدمة الباحثين ورواد المكتبة والمهتمين بالبحث العلمى والمثقفين بمجتمع الأقصر بأحدث الوسائل.

وتعد مكتبة مصر العامة بالأقصر الأولى فى الربط لسفارة المعرفة Embassy of Knowledge مع مكتبة الإسكندرية العريقة للاستفادة بكل ماهو متاح من قواعد بيانات ومصادر ومعلومات تمكنها من دعم المعارف والعلوم والتكنولوجيا.

كما تضمن البروتوكول الاستفادة من جميع الأدوات والامتيازات والمشروعات الرقمية المقدمة وهى مستودع الأصول الرقمية DAR وهو أكبر مكتبة رقمية عربية وأرشيف وصف مصر والأرشيفات الرقمية الرئاسية وأرشيف ذاكرة مصر المعاصرة وأرشيف الصحافة المصرية CEDEJ والذاكرة الرقمية لقناة السويس وغيرها من موارد مكتبة الإسكندرية الرقمية بحيث تسمح لجميع رواد مكتبة مصر العامة بالأقصر بارتياد مقر سفارة المعرفة بالمجان بدون مقابل خدمة لمجتمع الأقصر.

وتتخذ سفارة المعرفة من التطور لتطبيقات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات سبيلأ لكسر حاجز المسافات بين المحافظات بتسهيل الوصول للمصادر والمعلومات المعرفية وإمداد المجتمع العلمى والثقافى بجميع ما تحتويه مكتبة الإسكندرية من مادة ثقافية وعلمية ومعرفية غير محدودة وكتب إلكترونية تقارب نصف مليون كتاب.

وأعرب محمد حسانى عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون مع مكتبة الإسكندرية هذا الصرح الثقافى العلمى العريق الذي يمثل منارة المعرفة والعلوم والثقافة عبر العصور، وفي ختام الاحتفال تبادل الدكتور أحمد زايد ومحمد حسانى الهدايا التذكارية.

يأتي هذا الإنجاز لمكتبة مصر العامة بالأقصر بناء على توجيهات قيادات محافظة الأقصر برئاسة المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وقيادات صندوق مكتبات مصر العامة برئاسة السفير عبدالرؤوف الريدى رئيس مجلس إدارة صندوق مكتبات مصر العامة.

ومن المقرر أن يقام حفل ثقافي مشترك لتدشين وافتتاح سفارة المعرفة على المسرح الرومانى بطريق الكباش بمكتبة مصر العامة بالأقصر.