تأجيل محاكمة 55 متهمًا بزراعة المخدرات في أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

قررت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، تأجيل محاكمة 55 شخصًا، بينهم 4 حضورياً، متهمين بزراعة 3.5 فدان من نباتات الخشخاش والبانجو المخدرة وحيازة 28 جوال من نباتات البانجو المخدر بجزيرة بني محمد "القلعة" بمركز أبنوب، إلى جلسة يوم السبت 15 فبراير القادم.

جاء التأجيل لحضور رئيس غرفة عمليات رئاسة قطاع المنطقة الجنوبية للأمن المركزي بأسيوط، مصحوبًا بجميع أوامر العمليات الخاصة برئاسة القطاع، والتي تتضمن أسماء ضباط وأفراد قوات الأمن المركزي وأرقام المدرعات والسيارات وأسماء سائقيها المصاحبة لضباط مباحث مركز شرطة أبنوب لتدعيمها بجزيرة القلعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد الرئيس بالمحكمة وأحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.

ناقشت هيئة المحكمة أعضاء اللجنة المشكلة فيما تضمنه تقرير اللجنة الذي أعدته بقرار من المحكمة بجلستها الماضية لمعاينة قطع الأراضي محل الدعوى، كما ناقشت رئيس قطاع قوات الأمن المركزي ورؤساء غرفة العمليات بالقطاع.

وكانت المحكمة قد أمرت بتكليف لجنة من إدارة أملاك الدولة والوحدة المحلية بقرية بني محمديات ومسؤول المتغيرات المكانية لمعاينة قطع الأراضي الزراعية السبعة بمنطقة القلعة بقرية بني محمد، لبيان ما إذا كانت تلك القطع تابعة لأملاك الدولة من عدمه، وتحديد مساحة كل قطعة ووضع اليد الفعلي عليها، كما كلفت مأمور مركز شرطة أبنوب أو نائبه بمرافقة اللجنة خلال المعاينة.



تعود وقائع القضية رقم 9247 لسنة 2024 جنايات مركز أبنوب إلى ورود معلومات للرائد مصطفى عبد الساتر، معاون وحدة مباحث مركز شرطة أبنوب، تفيد بوجود مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة القلعة بجزيرة بني محمد مزروعة بالمواد المخدرة.

وبعد تقنين الإجراءات، قاد العقيد أحمد عبد الرحمن مخلوف، وكيل فرع البحث الجنائي لقطاع الشرق، والرائد أحمد عاصم حمزة، رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب، والرائد مصطفى عبد الساتر، والنقيب حسام عبد المنعم، والنقيب فتحي طوسون، قوة من أفراد الشرطة السريين مدعومين بقوات الأمن المركزي لاستهداف المنطقة.



عثرت القوات على قطعة أرض بمساحة نصف فدان مزروعة بنبات الخشخاش المخدر، وأكدت التحريات أن من يقوم بزراعتها هم "فتحي. ح. س"، و"محمد. ف. ح"، و"أحمد. ف. ح"، و"علي. ح. ح"، جميعهم فلاحون ومقيمون بالقلعة جزيرة بني محمد.



كما عثرت القوات على قطعة زراعية أخرى مزروعة بنبات الخشخاش المخدر، وحال الاقتراب منها، أطلق شخصان النار على القوات، مما أدى إلى إصابة أحدهما وهروب الآخر، وتبين أن المصاب يدعى "سليم. ح. م"، وعثر بحوزته على سلاح ناري وذخائر.



كما عثرت القوات على عدة قطع أراضٍ أخرى مزروعة بنباتات الخشخاش والبانجو، وضبطت 28 جوالًا من نبات البانجو المعد للبيع.



وأكدت التحريات أن المتهمين قاموا باستئجار الأراضي وزراعتها بنباتات المخدرات بقصد الاتجار.









