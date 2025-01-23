من بورسعيد إلى غزة.. تحرك قافلة مواد غذائية تضم 12 شاحنة إلى فلسطين - صور

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

تحركت قافلة مساعدات إنسانية، اليوم الخميس، من محافظة بورسعيد إلى قطاع غزة.

وشهد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، تحرك القافلة التي تضم 12 سيارة نقل محملة بالمواد الغذائية من أمام ديوان عام المحافظة إلى قطاع غزة في دولة فلسطين.

وشارك في قافلة المساعدات الغذائية التي نظمتها محافظة بورسعيد لفيف من أبناء بورسعيد، ورجال الأعمال، والمنشآت الصناعية، والمؤسسات والشركات المختلفة.

ويشرف على تحرك القافلة حتى وصولها الهلال الأحمر المصري فرع بورسعيد، والتي تضم العديد من السلع الغذائية وغير الغذائية مثل: الأرز والسكر والمكرونة والزيوت والبطاطين.