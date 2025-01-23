بالصور- محافظ أسيوط يشارك في تكريم شهداء الشرطة بمناسبة عيدهم الـ73

أسيوط - محمود عجمي:

شارك اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، واللواء أحمد جمال، مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الصعيد، واللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، في وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر قوات الأمن في مركز أبنوب، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ73 الذي يوافق 25 يناير من كل عام، ويخلد ذكرى صمود رجال الشرطة وتصديهم بشجاعة لقوات الاحتلال دفاعًا عن العزة والكرامة.

حضر الاحتفال عدد من القيادات الأمنية بمديرية الأمن وقيادات المنطقة الجنوبية العسكرية. عزفت الموسيقى العسكرية "سلام الشهيد"، ثم قام محافظ أسيوط ومدير الأمن بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، تكريمًا لبطولاتهم وتضحياتهم من أجل الوطن. تلا ذلك قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

تبادل المحافظ ومدير الأمن الدروع التذكارية تقديرًا لدور رجال الشرطة في خدمة المواطنين وتوفير الأمن والاستقرار. كما قدم المحافظ التهنئة لقيادات الشرطة والضباط والأفراد والمجندين بمناسبة عيد الشرطة الـ73، الذي يخلد ذكرى معركة الإسماعيلية المجيدة، مشيدًا ببطولات رجال الشرطة وتضحياتهم في الدفاع عن الوطن.

وأكد محافظ أسيوط أن الاحتفال بعيد الشرطة يعبر عن الفخر والامتنان لرجال الشرطة البواسل الذين يقومون بدور حيوي في حفظ الأمن والنظام وحماية المجتمع، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يمثل تكريمًا للمجهود الكبير الذي يبذله رجال الشرطة في سبيل الوطن.