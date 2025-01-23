إغلاق ميناء الغردقة البحري.. وموانئ البحر الأحمر: السبب ظرف يهدد سلامة الإبحار

السويس- حسام الدين أحمد:

قررت غرفة عمليات هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء الغردقة، صباح اليوم الخميس، نظراً لسوء الأحوال الجوية وتهديد سلامة الإبحار.

وقال مصدر ملاحي، إن سرعة الرياح تراوحت بين 20- 25 عقدة شمالية غربية، وارتفاع الأمواج سجل ما بين 3-4 أمتار، وحالة البحر مضطربة جداً.

وجرى إيقاف حركة الملاحة البحرية، وكافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظاً على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ.

وشدد على المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لضمان سلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة، ومنع الأنشطة البحرية حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.