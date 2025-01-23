دون إصابات.. قطار يصطدم بسيارتين بمزلقان نجع الخطباء في الأقصر

الأقصر- محمد محروس:

شهدت منطقة مزلقان نجع الخطباء بمدينة الأقصر، مساء أمس الأربعاء، اصطدام قطار في سيارتين لدى توقفهما بالمزلقان انتظارًا لعبور القطار، دون وقوع إصابات.

وواصل القطار طريقه إلى محافظة أسوان لعدم تأثره بالواقعة أو وقوع إصابات.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية امن الأقصر، إخطارا يفيد أنه لدى عبور أحد القطارات لمنطقة مزلقان نجع الخطباء بوسط مدينة الأقصر، اصطدم القطار في طرفى سيارتين كانتا قريبين من شريط السكة الحديد ولم يتوقف القطار واستكمل طريقه متجها إلى محافظة أسوان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.