بسبب رش المياه.. مقتل سائق على يد ابن شقيقه وآخرين في الغربية

الغربية - مروة شاهين:

شهدت قرية العجيزية التابعة لمركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، مقتل سائق علي يد ابن شقيقه و 3 آخرين، بعد مشاجرة نشبت بينهما بسبب قيام ابن المجني عليه برش مياه على سيارة المتهم الأول، وتم نقله إلى مستشفى المنصورة في محاولة لإنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد 4 أيام من وضعه داخل العناية المركزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت مديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ، بإصابة سائق في العقد السادس من العمر، بضربة على الرأس ونقله إلى المستشفى في حالة صحية حرجة إثر مشاجرة نشبت بينه وبين ابن شقيقه.

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أن المجني عليه يدعى "رأفت. م. ب" 52 عاما، سائق، وأصيب بضربة على الرأس من قبل ابن شقيقه و3 آخرين في مشاجرة نشبت بينهما بسبب رش مياه على سيارة المتهم الأول.

تم نقل المجني عليه إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، بعد حجزه 4 أيام، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.