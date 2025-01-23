مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق جون بولتون: دولتنا أقوى من ترامب

برلين - (د ب أ)

قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتوقع بعد أربعة أعوام من ولاية ترامب الثانية، أن يتنحى الرئيس بعد ذلك، وستجرى الانتخابات بشكل طبيعي.

ويسمح الدستور الأمريكي بفترتين رئاسيتين كحد أقصى في المنصب.

وكان بولتون، وهو دبلوماسي متشدد وخدم لفترة طويلة، شغل منصب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض في عامي 2018 و2019، لكنه استقال بعد خلاف مع ترامب.

وجاءت تصريحات بولتون ردا على سؤال في برنامج حواري بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية (إيه آر دي) اليوم الأربعاء.

وتابع أن الدستور الأمريكي والمؤسسات الأمريكية قويان ومؤثران، ويحظيان بدعم هائل.

ووصف بولتون الرئيس ترامب بأنه "انحراف" وتوقع أن يتسبب في ضرر أكبر خلال ولايته الثانية مقارنة بما تسبب فيه في ولايته الأولى، لكنه أشار إلى أنه ليس يوليوس قيصر ولا يشكل خطرا من تلك الأخطار الكبيرة التي كانت تهدد الجمهورية الرومانية آنذاك، وأضاف أن الولايات المتحدة أقوى من دونالد ترامب.