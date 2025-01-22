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وقف أعمال البناء في حالة رصد إلقاء مخلفات "رتش" بشوارع بورسعيد

10:55 م الأربعاء 22 يناير 2025

مخلفات البناء - أرشيفية

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، عن وقف أعمال البناء في حالة رصد قيام أي مقاول بإلقاء مخلفات البناء "الرتش" في الشوارع أو المناطق غير المخصصة لذلك - الكيلو 14 جنوب بورسعيد - وتوقيع غرامات مالية فورية على المقاول المخالف لهذه التعليمات.

وأهابت بالمواطنين، في بيان، الإبلاغ عن أي سيارة تقوم بإلقاء مخلفات "الرتش" في غير الأماكن المخصصة والآمنة لذلك - الكيلو 14 جنوب بورسعيد.

وطالبت المحافظة المواطنين، تصوير المخالفة وإرسالها على الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد أو الاتصال على الرقم الخاص بالشبكة الوطنية للطوارئ 0663222945، لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.

ودعت محافظة بورسعيد المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية للحفاظ على ما يتم إنجازه من أعمال تطوير وتنمية تعود بالنفع على أبناء المحافظة.

بورسعيد وقف أعمال البناء مخلفات البناء
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