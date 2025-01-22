حبس المتهم في واقعة "الرأس المفصول" بالأقصر 4 أيام على ذمة التحقيقات

الأقصر-محمد محروس:

قررت نيابة الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، حبس المتهم بذبح موظف وفصل رأسه عن جسده، بمنطقة أبو الجود بالأقصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة العامة بإجراء تحليل مخدرات للمتهم، وطالبت ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر بتكثيف التحريات حول الواقعة.

وكان المتهم أقدم على ارتكاب الجريمة حيث ذبح جاره وارتكب سلسلة من الأفعال الشاذة في فيديو مرعب تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

وبحسب شهود عيان، قام الجاني بفصل رأس الضحية وتجول به في الشارع، وشرب من دمه، وكتب عبارات غريبة على جدران المنازل المجاورة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تم القبض على القاتل، والذي تبين أنه يدعى "س. ر" 38 عامًا، عاطل، مضطرب نفسيًا، إذ أقدم على قتل جاره "ح. ك. م" 58 عامًا، موظف بالتضامن الاجتماعي، ويعاني من جلطة في القلب وحالته الصحية متدهورة.

وأثناء مرور الضحية بالشارع وقت نوبة هياج أصابت المتهم، أقدم الأخير على قطع رأسه باستخدام سلاح أبيض "سكين"، كما كتب بالدماء على جدران المنازل بالمنطقة، في مشهد أصاب الأهالي بالذعر، في واقعة لم تعهدها الأقصر من قبل.

وتم نقل جثمان الضحية إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وانتداب الطبيب الشرعي للكشف على الجثة واستكمال الإجراءات القانونية.