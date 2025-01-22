عودة حركة القطارات إلى طبيعتها في قنا بعد إصابة سائق قطار ومساعده

قنا- عبدالرحمن القرشي:

عادت حركة القطارات في قنا لطبيعتها، اليوم الأربعاء، بعد توقف دام قرابة الساعة، بسبب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين تسببت في إصابة سائق قطار ومساعده.

وكان سائق القطار رقم 974 "القاهرة - الأقصر" ومساعده، أصيبا بشظايا في الوجه أثناء مرور القطار وقت وقوع اشتباكات مسلحة بين عائلتين بمركز دشنا شمالي محافظة قنا، والتي تسببت في وقف حركة القطارات

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بإصابة سيد أحمد محمد، 45 عامًا، سائق قطار، بشظايا في الوجه، ومحمد محسن عبد المحسن، 35 عامًا، مساعد سائق القطار، بشظايا في الوجه، نتيجة إطلاق أعيرة نارية بين عائلتين في دشنا، وتوقف حركة القطارات.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، لتهدئة الأوضاع، والسيطرة على الموقف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.