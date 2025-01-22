فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في إنقاذ بصر شاب بعملية جراحية دقيقة

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أسيوط ـ محمود عجمي:

في إنجاز طبي جديد، نجح فريق طبي بقسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط في إجراء عملية جراحية دقيقة لشاب يبلغ من العمر 35 عامًا كان يعاني من انفجار في مقلة العين.

العملية تمت تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور خالد عبد العزيز، مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، والدكتور طارق أحمد علي، رئيس قسم طب وجراحة العيون.

الشاب أصيب أثناء العمل بتطاير أجزاء من جسم معدني، مما أدى إلى انفجار مقلة العين وجرح بالصلبة، بالإضافة إلى مياه بيضاء ونزيف بالجسم الزجاجي والتهابات داخل العين واشتباه انفصال شبكية العين.

الفريق الطبي، بقيادة الدكتور وائل سليمان، أستاذ طب وجراحة العيون، أجرى إصلاحًا لجرح الصلبة وإزالة المياه البيضاء بالموجات فوق الصوتية وزرع عدسة رخوة، كما تم إزالة الجسم الزجاجي واستخراج الجسم المعدني الصلب من داخل العين، مع الحفاظ على قدرة الشاب على الإبصار.

الفريق الطبي ضم كل من عمر عبد الكريم، مدرس مساعد طب وجراحة العيون، وعمرو محمد سيد، معيد بالقسم، فيما تشكل فريق التخدير من الدكتورة جيهان أحمد، أستاذ التخدير، وياسمين المصري، مدرس مساعد التخدير، وإسلام أبواليسر، طبيب مقيم بالقسم.