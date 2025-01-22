إزالة 20 مقبرة مقامة على أراض زراعية في المنوفية - صور

المنوفية- أحمد الباهي:

أزالت محافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، عدد من المقابر المقامة على أراض زراعية بقرية شرانيس التابعة لمركز قويسنا.

وقالت المحافظة في بيان، اليوم، إنه تم إزالة 20 مقبرة مخالفة جرى بناؤها على أراض زراعية بقرية شرانيس، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور من إزالة فورية لحالة تعد على أملاك الري بقرية كفر القرنين على مساحة 130 مترًا عبارة عن قواعد وأعمدة خرسانية، وفى مركز بركة السبع نفذت المحليات إزالة فورية لمتغير مكاني بمساحة 100 متر عبارة عن حوائط حاملة بالدور الرابع علوي، وتمت الإزالة على نفقة المواطن.