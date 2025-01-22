وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد "حميات التل الكبير" لمتابعة سير العمل

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تفقدت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء، مستشفى حميات التل الكبير، لمتابعة سير العمل، وتواجد الأطقم الطبية، وضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

استهلت الجولة بتفقد قسم الحضّانات الجديد الذي يضم 16 حضّانة مخصصة للأطفال المبتسرين، حيث تابعت الحالات الأربع الموجودة بالقسم، وأكدت الدكتورة ريم على ضرورة الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى وتوفير المستلزمات الطبية والألبان اللازمة.

كما زارت قسم الأطفال الداخلي، والتقت بأهالي المرضى للاطمئنان على تطور حالتهم الصحية، واستمعت إلى آرائهم حول مستوى الخدمة الطبية المقدمة، مشددة على أهمية توفير الرعاية اللازمة.

وتابعت وكيل الوزارة حالات المرضى في العناية المركزة وقسم الغسيل الكلوي، وناقشت مع الأطباء المناوبين تفاصيل رعايتهم، كما استجابت لشكاوى أحد المرضى، موجهة إدارة المستشفى بسرعة حل المشكلة بالتنسيق مع قسم العلاج الكلوي.

كما تضمنت الجولة زيارة قسم العلاج الطبيعي، حيث تابعت أداء الفريق الطبي وعدد المرضى المترددين، موجهة بتكثيف التوعية لتعزيز الإقبال على خدمات القسم.

واختتمت الدكتورة ريم، الجولة بعقد اجتماع مع مدير المستشفى وفريق الإشراف، حيث ناقشت سبل دعم الفريق الطبي وتحسين جودة الأداء، مع التركيز على مواجهة التحديات وتطوير الخدمات الصحية المقدمة لتحقيق أعلى مستويات الرعاية للمواطنين.