الإعلان عن تفاصيل "الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية" في دورته الـ26

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تنطلق فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ26 خلال الفترة من 5 إلى 11 فبراير القادم، بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم، تحت إشراف المخرجة هالة جلال، التي كشفت تفاصيل الدورة خلال مؤتمر صحفي عُقد بدار الأوبرا المصرية.

وقالت هالة جلال، رئيس المهرجان، خلال المؤتمر الصحفي، أنّها بذلت مع إدارة المهرجان مجهودًا كبيرًا في اختيار الأفلام المشاركة بالدورة الحالية من أجل الاستمتاع بصناعة السينما، والتي تشمل أفلامًا من الهند ومصر وأوروبا وأمريكا اللاتينية، وآسيا.

وأوضحت خلال فعاليات المؤتمر الصحفي تفاصيل المسابقات والتي تتضمن مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة برئاسة مروان عمارة، والتي تتضمن 10 أفلام، من بينهم فيلم فدائي من فلسطين، وفيلم مصري، إضافة لمسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة برئاسة ماجي مرجان، وتتضمن 24 فيلمًا من 20 دولة بينها 12 فيلمًا من مصر والعالم العربي ضمن 2300 فيلم تقدم للمشاركة في المسابقة.

وأشارت إلى أنه تم استحداث «ملتقى الإسماعيلية» بالدورة الحالية والتي تستهدف فتح مجال لقاء شركات الإنتاج بصناع الفيلم التسجيلي لدعم المواهب الجديدة، مشيرة إلى أن قناة الوثائقية ستقوم بمنح جائزة مهمة لمسابقة النجوم الجديدة، والفائز له فرصة بأن يصنع فيلم من خلال القناة.

حرص عدد من صناع الفن والسينما على حضور المؤتمر الصحفي، وكشفت المخرجة هالة جلال عن أسماء المكرمين بالمهرجان، حيث تقرر إطلاق اسم المخرج التسجيلى علي الغازولي على الدورة الجديدة من المهرجان وسيتم تكريمه، كما يكرم المهرجان المخرج فاروق عبد الخالق، وماهر راضي، مدير التصوير، والمخرجة تهاني راشد.

وأضافت أن المهرجان هذا العام يحمل العديد من المفاجآت المختلفة على مستوى المسابقات المختلفة سواء الرسمية أو البرامج الموازية، لافتة أن إدارة المهرجان عملت في ظل ظروف صعبة للغاية بسبب الميزانية الضئيلة جدًا، ولكن كانوا حريصين على تقديم دورة مختلفة، وهو ما تتمناه أن يلمسه جميع الحضور بالمهرجان.

ويضم مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية مسابقة الطلبة «النجوم الجديدة» برئاسة مخرج الأفلام التسجيلية أحمد نبيل، والتي تضم 19 فيلمًا من أسوان والإسكندرية والقاهرة، إضافة لمسابقة أفلام من العالم خارج المسابقة الرسمية، برئاسة حنان راضي، ويضم 25 فيلمًا من عدة دول وتتراوح مدتها من 5 إلى 70 دقيقة، إلى جانب برنامج «نظرة عن التاريخ»، والذي يستهدف عرض أفلام لم تعرض من قبل.

وكشفت إدارة المهرجان عن لجان التحكيم حيث يرأس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم التسجيلي الطويل المخرج الكاميروني جان ماري تينو، والمخرجة المصرية نادين صليب، والمنتج البرازيلي ردودريجو برن.

أما مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة والتحريك يرأس اللجنة مبرمجة الأفلام الفرنسىة سولونج بوليه، والممثل محمد حاتم، والمخرجة الألمانية كارلوتا كيتل، بينما مسابقة النجوم الجديدة يرأسها الباحثة السينمائية التونسية أنصاف وهيبة، والمخرج المصري إسلام كمال، والمخرج المصري بسام مرتضى، وأخيرًا لجنة مسابقة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين وهم أوال سلوا، من بولندا، وأحمد زكريا، من مصر، وروبرتو بالداساري، من إيطاليا.