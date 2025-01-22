إجراءات صارمة ضد الغش في امتحانات الإعدادية.. حرمان طالب ومعاقبة 9 ملاحظين بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد حالات الغش في الامتحانات؛ شملت هذه الإجراءات حرمان طالب من الامتحانات لمدة عام، وإلغاء امتحان مادة لطالب آخر، بالإضافة إلى معاقبة 9 ملاحظين ومراقبين.

جاءت هذه القرارات بعد أن رصدت غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، برئاسة محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، تداول أوراق امتحان مادة اللغة الإنجليزية على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام الأجهزة الإلكترونية داخل اللجان. وأصدر دسوقي أوامره باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورًا.

وأكد دسوقي على أهمية تكاتف الجميع لضمان انضباط نظام الامتحانات، وأداء كل فرد دوره بشكل سليم، والتصدي لأي محاولات للغش، ومعاقبة أي تقصير في أداء الواجب. كما حث الطلاب على الالتزام بتعليمات الامتحانات وعدم الانسياق وراء شائعات مواقع التواصل الاجتماعي.

تأتي هذه الإجراءات في إطار توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، ومحافظ أسيوط، اللواء دكتور هشام أبو النصر، بمتابعة أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال غرف عمليات لرصد ومعالجة أي مشكلات.