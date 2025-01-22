ضبط سلع منتهية الصلاحية وتحرير 232 مخالفة تموينية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:



شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع الإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة، حملة مكبرة لضبط الأسواق والمخابز، ضمن جهودها المستمرة لمراقبة جودة السلع وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.



وأوضحت شيماء عمر، مدير مديرية التموين، أن الحملات التي أُجريت خلال الفترة من 13 إلى 19 يناير، أسفرت عن ضبط كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، شملت 231 عبوة مواد غذائية ومشروبات، و87 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى 183 علبة سجائر ومعسل مجهولة المصدر، و170 عبوة بويات و32 عبوة مسحوق أتوماتيك منتهية الصلاحية.



وأسفرت جهود الحملة في مجال الرقابة على المخابز البلدية المدعمة، تحرير 6 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن ومحضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و8 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن ومحضرين لعدم وجود لوحة تعريفية و محضر لعدم وجود ميزان ومحضر لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.



أسفرت الحملات على الأسواق والمحال التجارية عن تحرير 82 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار و 90 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية و 10 محاضر للبيع بأسعار أعلى من الرسمية و 5 محاضر تشغيل عمالة دون تصريح ومحضرين لإقامة أوكازيون بدون تصريح بالإضافة إلى محاضر متنوعة لعدم تغطية اللحوم، وعدم الإعلان عن أسعار الخبز، وعدم استخدام لافتات باللغة العربية.



كما تم ضبط مخالفات في المستودعات والبدالين التموينيين، تضمنت تحرير محاضر لعدم ممارسة النشاط، وعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز، وعدم وجود سجلات زيارات.

من جانبه، أكد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، أهمية تكثيف الجهود لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط، مشيدًا بدور مديرية التموين في متابعة الأسواق والمخابز، لضمان توافر السلع الأساسية بجودة وأسعار مناسبة للمواطنين.

وأشار إلى استمرار الحملات التموينية للتصدي لأي تجاوزات أو مخالفات، مع توجيه الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.