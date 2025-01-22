صوت الأغاني عالي.. السجن 15 سنة لربة منزل قتلت زوجها في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية بمعاقبة ربة منزل بالسجن 15 سنة، لاتهامها بقتل زوجها طعنًا بسكين داخل الشقة سكنهما بمنطقة العامرية إثر مشاجرة بينهما.

أصدر الحكم المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي، والمستشار شرين فوز الدين وأحمد الفيومي سكرتير المحكمة.

تعود أحداث القضية رقم 12072 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط القسم يفيد مقتل عامل بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات وجود خلافات زوجية بين المتهمة "هـ.ص.غ" ربة منزل، وزوجها "ح.ص.ع" عامل، فيما يقيم معهما والد المجني عليه داخل شقة بمنطقة العامرية.

وبحسب أوراق القضية، عند عودة والد الزوج إلى المنزل شاهد المتهمة تقوم بتشغيل أغاني بصوت عال فسحب الفيشة من الكهرباء، ما أغضب المتهمة ونهرته بصوت عال.

وتسبب ذلك في حدوث مشاجرة بين المجني عليه وزوجته تعدى كل منهما على الآخر خلالها بالسب والضرب، واستلت على إثرها المتهمة سلاح أبيض "سكين" من المطبخ وسددت لزوجها طعنة أنهت حياته.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمة إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها بالسجن المؤبد، قبل أن تحال القضية للاستئناف وتخفف الحكم للسجن 15 سنة.