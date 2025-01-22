إغماءات وتمزيق ورق إجابة.. تعليم المنوفية تعلن مخالفات امتحان العلوم للشهادة الإعدادية

المنوفية- أحمد الباهي:

كشفت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، اليوم الأربعاء، عن رصد تداول ورقة امتحان مادة العلوم بإدارة شبين الكوم الساعة (9:40) عبر مواقع التواصل الاجتماعي تخص اللجنة الامتحانية بمدرسة الدكتور محمد السيد الشنواني بمليج التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية.

وجرى ضبط الطالبين المتسببين في الواقعة وبحوزتهما التليفون المحمول، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.

فضلاً عن ضبط طالبة بمدرسة مصر الحرة بحوزتها تليفون محمول وتم التحفظ عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، كما ضُبطت طالبة بمدرسة كفر العشري الإعدادية التابعة لإدارة منوف التعليمية، وبحوزتها التليفون المحمول وتقرر التحفظ عليه وإحالة الموضوع للشئون القانونية.

كما مزق طالب ورقة الامتحان الخاصة بمادة العلوم بلجنة مدرسة الشهيد شوقي الإعدادية بدراجيل التابعة لإدارة الشهداء التعليمية، واتخذت الإجراءات اللازم حيال ذلك.

وتقرر استدعاء سيارة إسعاف لثلاث طالبات بإدارتي (أشمون وقويسنا) لإصابتهن بحالات إغماء بين الفترتين، كما استدعت سيارة الإسعاف لطالب بلجنة مدرسة أبو الفضل حجازي للتعليم الأساسي التابعة لإدارة الباجور التعليمية.