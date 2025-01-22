"كنت باكل أسمنت".. ماذا قال المتهم بقطع رأس شخص والشرب من دمه أمام النيابة؟

قطع رأسه في ثوان معدودة.. أول تحرك من النيابة في جريمة "الرأس المفصولة"

الأقصر- محمد محروس:

بدأت نيابة الأقصر، الاستماع لأقوال شهود واقعة ذبح شخص مختل نفسيًا لجاره وفصل رأسه عن جسده بمنطقة أبو الجود وسط ذهول المارة.

واستمعت النيابة لأقوال الجاني الذي تحدث بكلام غريب، ومن بين الأقوال الغريبة التي قالها: "أنا كنت باكل أسمنت عشان ازداد صلابة".

وعاين فريق من النيابة العامة بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، مسرح جريمة واقعة ذبح شخص مختل نفسيا لشخص آخر وفصل رأسه عن جسده بمنطقة أبو الجود.

كانت منطقة أبو الجود، وسط مدينة الأقصر شهدت جريمة بشعة، عندما أقدم "مختل نفسيا"، يدعى "س.ر" 38 عاما، على ذبح "حجاج .ك" 58 عاما، موظف بمديرية التضامن الاجتماعي تصادف مروره بالمنطقة.

وقال شهود عيان من جيران المتهم بذبح شخص في منطقة أبو الجود في مدينة الأقصر وفصل رأسه، مساء اليوم الثلاثاء أن الجاني طارد بعض المارة في الشارع بآلة حادة قبل أن يتمكن من الإمساك بالقتيل الذي فى الفرار.

وأضاف شهود عيان أن القاتل أمسك بالضحية وقطع رقبته وأمسك برأسه وهدد بقتل أي شخص يقترب منه.

انتقلت قوات الأمن وضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر إلى موقع الجريمة، حيث تم ضبط المتهم وإيداع جثة المجني عليه مشرحة أحد المستشفيات تحت تصرف النيابة العامة، بينما تكثف قوات الأمن تحرياتها للوقوف على ملابسات الحادث، وقد تم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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