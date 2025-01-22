"الميراث الملعون".. شاب يقتل ابن عمه بالرصاص في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي شاب مصرعه، اليوم الأربعاء، بطلق ناري على يد نجل عمه بسبب خلافات على الميراث بإحدى قرى مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بمصرع شاب بطلق ناري في إحدى قرى مركز أبوتشت.

وبعد الفحص تبين مصرع إ.ش، يبلغ من العمر 35 عامًا، بطلق ناري على يد نجل عمه يُدعى ش، يبلغ من العمر 32 عامًا، بسبب مشاجرة على منزل ميراث بينهما.

جرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى أبوتشت تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.