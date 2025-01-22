جامعة قناة السويس: خطط تدريبية ومبادرات شاملة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

انعقد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس اليوم بحضور الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وعدد من وكلاء الكليات ومديري عموم القطاع.



أكد الدكتور ناصر مندور خلال الاجتماع أهمية الدور المحوري للجامعة في تنمية المجتمع وتعزيز خدماته. وأعلن عن إطلاق خطة شاملة للقوافل الطبية لعام 2025 تستهدف القرى الأكثر احتياجًا، داعيًا إلى الإسهام في إعداد الخطة الاستراتيجية للجامعة (2025-2030) التي تتماشى مع رؤية مصر 2030 ورؤية وزارة التعليم العالي.



استعرضت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أبرز الأنشطة والمبادرات التي نُفذت خلال عام 2024، والتي شملت المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان” و”حياة كريمة” ،تنفيذ 6 قوافل طبية شاملة، من بينها قوافل استهدفت حي عتاقة بالسويس وقرى بالإسماعيلية ، تنفيذ 18 برنامجًا تدريبيًا بالتعاون مع الكليات المختلفة.

كما تم اعتماد أنشطة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة للفصل الدراسي الأول، مع عرض خطة الوحدة للفصل الدراسي الثاني بالتعاون مع إدارات متخصصة.

أعلنت الدكتورة دينا أبو المعاطي عن فوز المهندسة آية محمد أحمد بالجائزة الأولى للأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع عن بحثها حول التثبيت الحيوي باستخدام الفحم الحيوي، بينما حصلت الباحثة نهاد يوسف عطية على المركز الثاني عن مستشعر رطوبة مرن.

تم فتح باب التقديم لجائزة “العطاء والوفاء” لأعضاء هيئة التدريس حتى 31 مارس المقبل. كما عرض الدكتور حمدي عطا الله تقريرًا مفصلًا عن الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة (2025-2030)، التي تشمل مراحل تحليل البيئة الداخلية والخارجية، وصياغة الأهداف، وإعداد خطط تنفيذية مرنة.

ناقش المجلس مقترحات لتعزيز التعاون مع سفارة جمهورية إندونيسيا بالقاهرة ومعهد العربية الفصحى للغات بالمملكة العربية السعودية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي والعلمي.

يؤكد المجلس، برعاية الدكتور ناصر مندور وإشراف فريق متميز من القيادات الجامعية، التزام الجامعة بدورها الريادي في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ برامج مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع المحلي والدولي.