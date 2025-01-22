خيانة فوق رفات الزوج.. قصة "هنية" وعشيقها من الغدر حتى حبل المشنقة

البحيرة - أحمد نصرة:

لم تكتف "هنية" بخيانة زوجها مع ابن عمه، بعدما فتح له بيته واستأمنه على عرضه، فتمادت في فجورها وأرادت أن يخلو لها الجو تمامًا مع عشيقها، واتفقت مع الأخير على التخلص من شريك حياتها، بخطة شيطانية، انتهت بإخفاء معالم جريمتها بطريقة قد لا يتخيلها عقل سوي.

واقعة دارت أحداثها في شهر مايو الماضي بإحدى قرى مركز كفر الدوار ونظرت فيها محكمة جنايات دمنهور، والتي أصدرت أمس الأربعاء، حكمها فيها بالإعدام شنقًا للزوجة وعشيقها.

عقب استقرارهما على الخطة التي سيتخلصان بها من الزوج اشترى العشيق أقراص منومة وأعطاها لزوجة المجني عليه، التي دستها داخل كوب عصير، أعدته للأخير، فتناوله منها وبدأ في الشرب منه، بينما تتعلق نظراتها برشفاته، انتشارًا لسريان مفعول المنوم.

بالفعل بدأ الخدر يتسرب إلى جسد الضحية وتثاقلت كلماته على لسانه تدريجيًا، حتى توقفت تمامًا وسقط في ثبات عميق، عندئذ استدعت الزوجة عشيقها، وبدآ سويًا في تنفيذ الجزء الثاني من الخطة، فخنقا المجني عليه بـ "شال" حتى فارق الحياة.

كانت القصة على موعد مع أغرب فصولها عندما قرر المجرمين إخفاء معالم جريمتهما، فتفتق ذهنيهما على دفنه بحجرة النوم بعد أن صنعا حفرة بجوار الفراش ووارياه داخلها ثم صبا الخرسانة عليه لتظل رفاته شاهدة على خيانتهما.

ظن العشيقان أن تدبيرهما أفلح، ولكن كان للعدالة الإلهية رأي آخر فبعدما تغيب الزوج حررت ابنته ، 28 عاما، بلاغًا بغياب والدها عيد.ع.ج 62 عاما، موظف بالمعاش، وأوضحت فى بلاغها أنه خرج من المنزل بتاريخ 14 مايو الماضي بقرية كوم إشو التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة ولم يعد ولم تشتبه فى غيابه جنائيا.

توصلت التحريات إلى أن وراء إختفاء المتغيب زوجته هنية.ر.ع، 48 عاما، ربة منزل، ونجل عمه فايز.م.ح، 54 عاما، سائق، وعقب استئذان جهات التحقيق تمكن ضباط المباحث من إلقاء القبض على الزوجة وعشيقها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتفاصيلها.

أحيل المتهمان إلى محكمة جنايات دمنهور والتي قضت بإعدامهما والقصاص للزوج من زوجته وابن عمه وخيانتهما.