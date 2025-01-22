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مصرع عجوز أثناء تشغيل ماكينة ري بسوهاج

11:44 ص الأربعاء 22 يناير 2025

جثة - أرشيفية

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي عجوز مصرعه متأثرًا بإصابته أثناء تشغيل ماكينة الري، بطما شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة طما إشارة من المستشفى المركزي بوصول "إسماعيل. ح" 62 عامًا فلاح جثة هامدة متأثرًا بإصابته بنزيف بالمخ، ادعاء اصطدام يد ماكينة الري برأسه.

أفاد شقيق المتوفي "علي" 56 عامًا عامل بأنه أثناء تشغيل المذكور ماكينة الري الخاصة به، وأثناء تشغيلها، التفت طرف جلبابه حول سير موتور الماكينة، مما أدى إلى سحبه واصطدام رأسه بيد الماكينة الحديدية، مما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مصرع عجوز تشغيل ماكينة ري سوهاج
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