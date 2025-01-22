بالصور- وكيل صحة أسيوط يتفقد مشروع مستشفى منفلوط الجديد بتكلفة 400 مليون جنيه

أسيوط - محمود عجمي:

تفقد الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، اليوم الأربعاء، الأعمال الجارية في مشروع مستشفى منفلوط المركزي الجديد، الذي بلغت تكلفة إنشائه 400 مليون جنيه.

تهدف الزيارة إلى متابعة سير العمل ومعدلات التنفيذ، والتأكيد على استكمال المشروع ضمن خطة الدولة لتطوير المستشفيات المركزية وتحويلها إلى مستشفيات نموذجية، بما يخدم المواطنين في القرى والمراكز، ويحسن من جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، تنفيذًا لرؤية مصر 2030 وخطة تنمية الصعيد.

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة الدكتور محمد جمال، وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجية، والدكتور عصام نبيل، مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي، والدكتور محمد عباس، مدير إدارة المتابعة، والدكتورة هالة عبد المعطي، مسؤولة الحوكمة والمراجعة الداخلية، والمعتصم بالله السيوطي، نائب مدير إدارة المتابعة.

بدأت الجولة بتفقد الأعمال الجارية والتشطيبات النهائية في مبنى مستشفى منفلوط النموذجي الجديد، حيث تابع وكيل الوزارة أعمال التشطيبات في مختلف أقسام المستشفى، بالإضافة إلى تركيب شبكات الأكسجين والغازات، استمع الدكتور محمد زين الدين حافظ إلى المهندس المسؤول عن معدلات التنفيذ، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنهاء التشطيبات النهائية بأسرع وقت ممكن، مع مراعاة المعايير القياسية في جميع الأقسام وفقًا لاشتراطات وزارة الصحة والسكان.

وأكد وكيل الوزارة أن مستشفى منفلوط النموذجي تم إنشاؤه على مساحة 12,726 مترًا مربعًا، ويضم أقسامًا متعددة تشمل الاستقبال والطوارئ، العيادات الخارجية، العمليات، النساء والتوليد، الغسيل الكلوي، الرعاية المركزة، الحضانات، المناظير، العلاج الطبيعي، الأشعة، المعامل، بنك الدم، والصيدلية، بالإضافة إلى مركز لتجميع البلازما. وأوضح أن المستشفى سيعمل بطاقة 151 سريرًا، منها 30 سرير عناية مركزة و30 حضانة، بالإضافة إلى 17 عيادة في مختلف التخصصات الطبية، ووحدة غسيل كلوي بطاقة 42 ماكينة، و4 غرف عمليات، ووحدتين للمناظير، كما يضم المستشفى سكنًا للأطباء. تبلغ التكلفة الإجمالية للإنشاءات والأعمال المدنية حوالي 400 مليون جنيه، ويهدف المشروع إلى خدمة أكثر من 700 ألف مواطن في قرى مركز ومدينة منفلوط.