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مصرع شاب في حادث مروري بكورنيش المراغة

11:44 م الثلاثاء 21 يناير 2025
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    سائق التوك توك المتوفي
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    موقع الحادث
  • عرض 4 صورة
    موقع الحادث
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سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقي سائق توك توك مصرعه إثر صدمه بسيارة مسرعة أثناء توقفه على جانب شارع الكورنيش في مدينة المراغة شمالي محافظة سوهاج، وتم نقل جثته إلى مشرحة المستشفى، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة إشارة تفيد باصطدام سيارة ملاكي يقودها شاب بسرعة جنونية بحاوية قمامة ودراجة نارية (توك توك) أثناء توقفها على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن مصرع قائد الدراجة النارية المدعو "جورج. ع"، في العقد الرابع من عمره، بالإضافة إلى تحطم التوك توك ومقدمة السيارة المتسببة في الحادث.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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