سفاح الأقصر فصل رأس ضحيته.. كيف نفذ مدمن أبو الجود جريمته أمام الأهالي؟

الأقصر - محمد محروس:

قال شهود عيان من جيران المتهم بذبح شخص وفصل رأسه في منطقة أبو الجود بمدينة الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، إن الجاني طارد بعض المارة في الشارع بأداة القتل التي استخدمها في جريمته، قبل أن يمسك بالقتيل الذي كان يحاول الفرار وينفذ جريمة فصل رأسه.

وأضاف الشهود أن القاتل أمسك بالضحية، وذبحه قبل أن يفصل رأسه ويتمتم بكلمات غير مفهومة، ثم شرب من دم الضحية، ويكتب بالدماء على جدران المنازل في موقع الجريمة.

بعض الشهود أفادوا بأن المتهم يعاني اضطرابات نفسية وكان يتعاطى مخدر "الشابو"، مشيرين إلى كثرة الشكاوى ضده، ولكن لم يتوقعوا أن يرتكب مثل هذه الجريمة الصادمة.

وانتقلت قوات الأمن إلى موقع الجريمة، حيث تم ضبط المتهم وإيداع جثة الضحية في مشرحة أحد المستشفيات تحت تصرف النيابة العامة. وتكثف قوات الأمن تحرياتها للوقوف على ملابسات الحادث، بينما بدأت النيابة العامة التحقيق تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.

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