مصرع طفلة سقطت من الطابق الـ11 في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

لقيت طفلة مصرعها إثر سقوطها من الطابق الحادي عشر في عقار بشارع 30 الجديد بمنطقة المندرة قبلي شرقي الإسكندرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بسقوط فتاة من عقار في المنطقة، حيث انتقلت قوة من الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص أن الطفلة "م.ع.ا.ع"، 12 سنة، تعرضت لإصابات وكسور متفرقة بجسمها نتيجة السقوط من أعلى العقار.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف جهات التحقيق، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وجاري استكمال الإجراءات القانونية.