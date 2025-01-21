إعلان

مصرع طفلة سقطت من الطابق الـ11 في الإسكندرية

11:26 م الثلاثاء 21 يناير 2025

مصرع طفلة سقطت من الطابق الـ11

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

لقيت طفلة مصرعها إثر سقوطها من الطابق الحادي عشر في عقار بشارع 30 الجديد بمنطقة المندرة قبلي شرقي الإسكندرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بسقوط فتاة من عقار في المنطقة، حيث انتقلت قوة من الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص أن الطفلة "م.ع.ا.ع"، 12 سنة، تعرضت لإصابات وكسور متفرقة بجسمها نتيجة السقوط من أعلى العقار.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف جهات التحقيق، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وجاري استكمال الإجراءات القانونية.

سقوط طفلة مصرع طفلة الاسكندرية المندرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سفاح الأقصر فصل رأس ضحيته.. كيف نفذ مدمن أبو الجود جريمته أمام الأهالي؟

إعلان

إعلان

26 ثانية رعب| شاب يقطع رأس جاره ويأكل منها في الأقصر.. وطبيب نفسي يفجر مفاجأة (صور)
بداية مسيرة عمر مرموش.. 8 شهادات من مكتشفه ومدربيه وطبيبه ورفقائه (صور)
* "مساعدات غزة".. أكثر من مجرد صناديق طعام (قصة مصورة)