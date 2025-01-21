شهود جريمة الرأس المفصول بالأقصر: المتهم يتعاطى الشابو

الأقصر - محمد محروس:

قال شهود عيان إن الشاب المتهم بقتل جاره وقطع رأسه والتجول بها في الشارع بمنطقة أبو الجود وسط مدينة الأقصر يعاني من اضطرابات نفسية، وكان يتعاطى مخدر "الشابو".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة ارتكاب المتهم للجريمة المروعة، التي وقعت نتيجة خلافات بينه وبين الضحية.

وأوضح شهود العيان أن الجاني كان يتشاجر مع جاره، ثم أحضر سكينًا وذبحه وسط الشارع، قبل أن يحمل رأسه ويتجول بها بين المارة.

وتلقى اللواء محمد الصاوي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر، بلاغًا من غرفة العمليات بمديرية الأمن، يفيد بقيام شخص بذبح جاره باستخدام سكين.

انتقل فريق من ضباط مباحث قسم شرطة الأقصر إلى موقع الحادث، حيث بدأت التحقيقات لجمع المعلومات وكشف ملابسات الجريمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر، للوقوف على تفاصيل الحادث ودوافعه.