ذبح جاره وتجول برأسه في الشارع.. جريمة بشعة تهز الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

شهدت منطقة أبو الجود وسط مدينة الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، جريمة قتل مروعة، حيث أقدم شاب على إنهاء حياة جاره بطريقة بشعة.

قام المتهم بذبح الضحية باستخدام سكين ثم تجول برأسه في الشارع.

وأكد شهود العيان من أهالي المنطقة أن الشاب كان في مشاجرة مع جاره، وفجأة أخرج سكينًا وقام بذبحه ثم سار حاملاً رأسه في الشارع وسط ذهول المارة.

تلقى اللواء محمد الصاوي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة العمليات بمديرية الأمن، يفيد بتلقي بلاغ من النجدة عن وقوع الجريمة. انتقل على الفور ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر إلى مكان الحادث، وجاري تكثيف التحريات لمعرفة تفاصيل وأسباب الجريمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.