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جثة و4 مصابين في اصطدام سيارة بسور خرساني على صحراوي البحيرة

09:33 م الثلاثاء 21 يناير 2025

إسعاف

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البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين اليوم الثلاثاء، في حادث اصطدام سيارة بسور خرساني، على الطريق الصحراوي عند الكيلو 107 اتجاه القاهرة بنطاق محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين وفاة فراج صالح شحات سعد، 45 عاما، مقيم بالطبرانى مركز وادى النطرون، فيما أصيب كل من:- مصطفى سعيد امام محمد عمر، 26 عاما، مقيم بدار السلام بالقاهرة، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، سلمي عصام عبد الحميد عبد العليم، 20 عاما، مقيمة إمبابة بالجيزة، مصابة بإشتباه خلع بالكتف الأيمن، أسماء جمعه حمودة، 20 عاما، مقيمة طنطا، مصابة بجروح متفرقة بالوجه، أحمد مصطفي محمد، 20 عاما، مقيم القوصية بأسيوط، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، وجاري تقديم الخدمات الطبية والفحوصات اللازمة للمصابين.

نقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي، وأودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

جثة و4 مصابين اصطدام سيارة بسور خرساني صحراوي البحيرة مستشفى وادي النطرون
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