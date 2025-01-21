مصرع عامل سقط داخل سير أحد مصانع الأسمنت في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

لقى عامل مصرعه إثر سقوطه داخل سير بأحد مصانع الأسمنت بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بسقوط عامل داخل سير المصنع بعد اختلال توازنه، مما أدى إلى وفاته على الفور. وعلى الفور، تم توجيه سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث، حيث تبين أن المتوفى هو "عاطف. ف. ك"، 21 عامًا، مشرف عمال، مقيم في مركز ناصر. تم نقل الجثة إلى المستشفى التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، وجرى تحرير محضر بالواقعة.