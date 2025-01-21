صادر له حكم مستعجل.. بدء هدم عقار محرم بك في الإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد عامر:

بدأ حي وسط الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أعمال إزالة عقار قديم مكون من 3 طوابق، آيل للسقوط، بمنطقة محرم بك، تنفيذًا لحكم المحكمة بهدمه حتى سطح الأرض لخطورته الداهمة على المواطنين.

وقال الدكتور مصطفى العرابي، رئيس حي وسط الإسكندرية، إن العقار الكائن بشارع البصرة مع عرفان بمحرم بك، والمكون من أرضي و3 طوابق علوية، صادر له حكم محكمة الأمور المستعجلة بهدمه حتى سطح الأرض.

وأشار إلى أنه جرى تسليم العقار لمقاول الهدم والإزالة، لتنفيذ حكم الهدم، بحضور قوة أمنية من قسم شرطة محرم بك، ولجنة الإزالة بالحي، لحماية الأرواح والممتلكات.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وجه رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط ذات الخطورة الداهمة المهددة لحياة وأرواح المواطنين.

تأتي الإزالات استجابة لشكاوى المواطنين بعد إجراء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المعاينات اللازمة لتلك المنشآت وتحديد الموقف الفني الملائم للعقار بما يضمن تحقيق عوامل الأمان.