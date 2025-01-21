أمطار وصقيع.. نوة الغطاس تصل الإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

تعرضت أحياء متفرقة من الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك تزامنًا مع بدء نوة الغطاس.

وتراوحت درجات الحرارة على الإسكندرية، اليوم، بين 18 درجة مئوية للعظمى، و14 درجة مئوية للصغرى، وسرعة الرياح 6 كيلو متر/ الساعة، فيما ارتفعت الرطوبة لتسجل 66%.

ووفقًا لجدول النوات بميناء الإسكندرية، يصاحب نوة "الغطاس" هطول أمطار غزيرة ورياح غربية وانخفاض في درجات الحرارة، ومن المقرر أن تستمر لمدة 3 أيام.

وأشار اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى نشر سيارات شفط لكسح أي تجمعات لمياه الأمطار بمختلف أنحاء المدينة مع استمرار عمل غرفة الطوارئ لتلقي شكاوى المواطنين.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

ووجه المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي.