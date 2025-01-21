حبس المتهم الرئيسي.. 5 قرارات عاجلة للنيابة في واقعة مشاجرة الطلاب بالإسكندرية



الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قررت نيابة الطفل في الإسكندرية، حبس طالب، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالشروع في القتل واعتدائه على 3 من زملائه بسلاح أبيض في محيط مركز تعليمي بمنطقة كفر عبده.

واستمعت النيابة إلى أقوال اثنين آخرين من المتهمين، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال المصابين، وحجز الطالب المتهم على ذمة التحقيقات، والتحفظ على مقطع الفيديو وكاميرات المراقبة بمحيط الواقعة.

كان قسم شرطة سيدي جابر تلقى بلاغًا بنشوب مشاجرة بسلاح أبيض بين طلاب أمام أحد مراكز الدروس الخصوصية بمنطقة كفر عبده بدائرة القسم، ووجود مصابين.

انتقل ضباط القسم، وبسؤال أمل سرور، والدة الطالب المجني عليه، أكدت أن ابنها إسلام وزميليه محمد أيمن ويوسف عمرو، طلاب أحد المدارس الخاصة "تعليم أمريكي" كانوا في محاضرة بأحد المراكز التعليمية بمنطقة كفر عبده بالإسكندرية.

وأشارت إلى أنهم فوجئوا بتعدي لفظي ومعاكسة من ثلاث طلاب- ليسوا على سابق معرفة بهم - على زميلات لهم فحاولوا منعهم لتنشب مشادة لفظية وتعدي بالأيدي وجرى إنهائها.

وأضافت في أقوالها بالمحضر أنه خلال فترة الراحة بين المحاضرات توجه نجلها وصديقيه إلى أحد مراكز التسوق في محيط المركز التعليمي لشراء عصائر ليتفاجئوا بالطلاب الآخرين في انتظارهم وأشهر أحدهم سلاح أبيض وتعدي عليهم.

وأسفرت الواقعة عن إصابة الطالب إسلام بجرح قطعي في البطن نافذ وأصيب صديقيه محمد أيمن ويوسف عمرو بإصابات وجروح سطحية في اليد والظهر وجرى نقل الأول إلى أحد المستشفيات الخاصة وحجزه في العناية المركزة إثر معاناته من نزيف وجلطة في الكبد.

وفي سياق متصل، ألقي القبض على اثنين من المتهمين في المشاجرة بينما قام والد المتهم الرئيسي الذي استخدام السلاح الأبيض بتسليمه صباح اليوم الثلاثاء إلى جهات التحقيق.

تحرر المحضر رقم 138 لسنة 2025 جنح سيدي جابر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.