مصرع طالب جامعي أسفل عجلات القطار في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقي طالب جامعي مصرعه، اليوم الثلاثاء، في حادث دهس أسفل عجلات القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمزلقان السلخانة في مدينة كفر الشيخ.

تلقى العميد أحمد البابلي، مأمور قسم شرطة النقل والمواصلات بكفر الشيخ، إخطارًا بمصرع شخص في العقد الثاني من العمر أسفل القطار القادم من محطة قلين، خلال عبوره شريط السكة الحديد بمزلقان السلخانة باتجاه محطة كفر الشيخ.

انتقلت الجهات الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن الجثة تعود للطالب الجامعي محمد نمر غازي نمر، 20 عامًا، من قرية دفرية بمركز كفر الشيخ.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الضحية كان يعبر المزلقان لحظة مرور القطار رقم 491 القادم من طنطا والمتجه إلى محطة شربين.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق في الحادث. كما جرى تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.