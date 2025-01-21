بروتوكول بين كليتي طب الزقازيق وعين شمس في مجال زراعة الكلى

الشرقيةـ ياسمين عزت:

شَهِد الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس جامعة الزقازيق للدراسات العليا والبحوث نيابة عن د. خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، ود.محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين كليتي الطب بالجامعتين، في مجال زراعة الكبد من متبرعين أحياء بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ود.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

يأتي ذلك في إطار الحرص على التنسيق المستمر مع مختلف المؤسسات العلمية والبحثية المتميزة، ارتقاءً بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضي، ورفع كفاءة المنظومة الصحية بالمستشفيات الجامعية.

جاء ذلك بحضور د. أحمد عناني عميد كلية الطب، ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ومستشار وزير التعليم العالي للسياسات الصحية، ود. وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ود. على محمد الأنور عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات بجامعة عين شمس، ود. طارق يوسف أحمد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، فضلاً عن تواجد نخبة من رؤساء مجالس الإدارات لعدد من البنوك المصرية، والمؤسسات الحكومية والخيرية، والجهات الرقابية والأجهزة الأمنية.

وَقَّع البروتوكول كُلا من د. أَحمد عناني، ود. علي محمد الأنور، وَيَسْتَهْدِفُ التعاون في مجال زراعة الكبد من متبرعين أحياء، وتعزيز الخدمات المقدمة لمرضى الكبد، وتقديم برامج رعاية متكاملة لهم تراعي احتياجاتهم الصحية، وتناسب حالاتهم المرضية، إلى جانب توفير برنامج زراعة الكبد، وتسهيل الإجراءات اللازمة لمتابعة علاج المرضى، ودعم برامج التوعية والوقاية، ورفع جودة الخدمات العلاجية والتشخيصية المقدمة لهم.

رَحَّبَ د. محمد ضياء زين العابدين بالتعاون بين الجامعتين، والذي يمثل نموذجًا للتكامل بين القطاعات الصحية والصروح العلمية والبحثية لخدمة المواطنين، مشيدًا بالطفرة التي حققتها جامعة الزقازيق في كافة المجالات وخاصةً فى مجال زراعة الأعضاء.

أكد ضياء على الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة من اهتمامٍ كبير بالرعاية الصحية، وسعيها إلى تعزيز الشراكات الفعّالة بين القطاعين العام والخاص، لتقديم أفضل الخدمات الصحية، مشيراً إلى أَنَّ مستشفيات جامعة عين شمس قد شهدت كثيرًا من الإنجازات خلال الأعوام القليلة الماضية، ويعكس ذلك حجم الجهود الكبيرة من كافة القائمين عليها لإحداث التطوير المُستهدف في البنية التحتية، وإجراء توسعات مستمرة، والحرص على استدامة الجودة داخل منشآتها وقطاعاتها الطبية، ودعم العنصر البشري بها، وذلك وفقاً للخطة الإستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية؛ لدعم المستشفيات الجامعية وتطويرها، والارتقاء بمستوى الخدمة المُقدمة للمواطنين.

من جانبه، أَعْرَبَ د.خالد الدرندلي عن سعادته البالغة بهذا البروتوكول الذي يأتي في إطار تفعيل دور التحالفات الإقليمية للجامعات المصرية؛ تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".

تحظى المبادرة التى بدعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورعايته، بالإضافة إلى انسجام البروتوكول مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال التعاون بين الجامعتين في تبادل الخبرات العلمية والطبية المختلفة، على نحوٍ يعود بالنفع على المرضى والمجتمع المصري.

وأشار د.إيهاب الببلاوي إلى أن توقيع بروتوكول تعاون اليوم يعد حدثا فريدا يعكس روح التكافل والجهود المشتركة بين جامعتي الزقازيق وعين شمس لخدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة فى القطاع الصحي، سعيًا إلى تقديم خدمات تعليمية وبحثية وطبية على مستوى عالٍ من الكفاءة والتميز، معرباً عن فخره بمثل هذه المبادرات الرائدة، مؤكداً وجود خبرات علمية في مجال زراعة الكلى والكبد، تميزت بها الجامعتين على مدار عقود، بفضل قامات علمية وطبية رفيعة.

في السياق ذاته، أَشادَ د. أحمد عناني بهذا البروتوكول وأهمية التعاون بين كليتي طب الزقازيق وعين شمس، موجهًا التحية لأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب وإدارة المستشفيات، مشيراً إلى أن دفع برنامج زراعة الأعضاء من أولويات الدولة، وواحدة من بين المبادرات الرئاسية التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من خلال الدعم غير المحدود لحالات زرع الأعضاء والتكلفة الكبيرة التي تتحملها الدولة.

ووفقًا لقول د. أحمد عناني، فَقَدْ بَدَأَ برنامج زراعة الأعضاء الكبد بجامعة الزقازيق في عام 2019، ثم تَمَّ إبرام بروتوكول تعاون بين جامعتي الزقازيق والمنصورة في سبتمبر 2020، لدفع عجلة برنامج زراعة الأعضاء (الكبد والكلى)، حتى وصل إلى الحالة السابعة للكبد، والثامنة عشر للكلى.

جدير بالذكر أنه على هامش مراسم توقيع البروتوكول، تَمَّ تدشين عقار TRICAFTA "تركافتا"، وهو عقار جيني لمرضى التليف الكيسيي - لأول مرة - بجمهورية مصر العربية يخصص للاستخدام في مركز علاج التليف الكيسي بمستشفيات جامعة عين شمس، في إطار جهود الدولة لدعم المرضى من خلال مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية.