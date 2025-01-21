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طالب يمزق كراسة الإجابة واستبعاد رئيس لجنة.. حصيلة امتحان العلوم بإعدادية سوهاج

05:21 م الثلاثاء 21 يناير 2025

طلاب الشهادة الإعدادية أرشيفية

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سوهاج - عمار عبدالواحد:

رصدت غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم في سوهاج، والمكلفة بمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية، اليوم الثلاثاء، تمزيق طالب في لجنة مدرسة العتامنة الإعدادية الجديدة التابعة لإدارة طما التعليمية ورقة الإجابة الخاصة به في امتحان مادة العلوم قبل دقائق قليلة من انتهاء وقت الامتحان، وتم تحرير المحضر اللازم؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم - رفض نشر اسمه - أنه تم اليوم استبعاد رئيس لجنة امتحانات مدرسة القطنة بالشهادة الإعدادية في طما، بسبب عدم سيطرته على اللجنة، وتمكن بعض الطلاب من الغش.

جدير بالذكر أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية المقرر لهم أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بسوهاج بلغوا 93 ألفًا و666 طالبًا وطالبة، يؤدونها أمام 483 لجنة امتحانيه على مستوى المحافظة.

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