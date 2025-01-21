رصد محاولات غش وتجمعات لأولياء الأمور خلال امتحان العلوم للشهادة الإعدادية بالدقهلية

الدقهلية-رامي محمود:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، رصد غرفة عمليات متابعة امتحان الشهادة الإعدادية، اليوم، بمادتي العلوم والتربية الفنية محاولات غش في عدد من لجان إدارات شرق المنصورة التعليمية وإدارة غرب المنصورة التعليمية بإدارة دكرنس التعليمية وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وقال بيان للمديرية، إنه جرى رصد تجمع لأولياء الأمور أمام بعض اللجان خلال أداء امتحان العلوم، وتم الاتصال بالجهات المعنية لاتخاذ اللازم حرصاً على حسن سير العملية الامتحانية.

وأهابت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية أولياء الأمور عدم اصطحاب أبنائهم للهواتف المحمولة داخل لجان الإمتحانات حرصا على عدم تعرضهم للمساءلة القانونية.

وكانت امتحانات الشهادة الإعدادية قد انطلقت السبت الماضي بأداء الامتحان فى مادة اللغة العربية والخط والإملاء ومن المقرر ان تنتهي الخميس المقبل.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات للشهادة الاعدادية العامة 126190 طالبًا وطالبة موزعين على 590 لجنة امتحانية في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه جرى توفير قرابة الـ 22 ألف من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والإداريين وأمن اللجنة الداخلي وعمال لضمان سير الامتحانات بسلاسة بالتنسيق مع مديرية الأمن، حيث جرى تأمين جميع اللجان، وتوفير زائرات صحيات في كل لجنة بالتعاون مع مديرية الصحة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب بالاضافة إلى التعاون مع شركتي الكهرباء والمياه لضمان استمرارية الخدمات أثناء فترة الامتحانات.