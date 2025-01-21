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غلق أكاديمية تمريض تدار بدون ترخيص في بني سويف

04:30 م الثلاثاء 21 يناير 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    غلق أكاديمية تمريض تدار بدون ترخيص في بني سويف
  • عرض 12 صورة
    غلق أكاديمية تمريض تدار بدون ترخيص في بني سويف
  • عرض 12 صورة
    غلق أكاديمية تمريض تدار بدون ترخيص في بني سويف
  • عرض 12 صورة
    غلق أكاديمية تمريض تدار بدون ترخيص في بني سويف
  • عرض 12 صورة
    غلق أكاديمية تمريض تدار بدون ترخيص في بني سويف
  • عرض 12 صورة
    غلق أكاديمية تمريض تدار بدون ترخيص في بني سويف
  • عرض 12 صورة
    غلق أكاديمية تمريض تدار بدون ترخيص في بني سويف
  • عرض 12 صورة
    غلق أكاديمية تمريض تدار بدون ترخيص في بني سويف
  • عرض 12 صورة
    غلق أكاديمية تمريض تدار بدون ترخيص في بني سويف
  • عرض 12 صورة
    غلق أكاديمية تمريض تدار بدون ترخيص في بني سويف
  • عرض 12 صورة
    غلق أكاديمية تمريض تدار بدون ترخيص في بني سويف
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بني سويف- حمدي سليمان:
نظمت محافظة بني سويف حملة برئاسة اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد للمحافظة، حملة مكبرة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة، لمواجهة كافة صور الغش، ومتابعة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين

وقد تمكنت الحملة التي شارك فيها أحمد مصطفى دهشان رئيس الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك، وعلي يوسف رئيس مدينة بني سويف، بالتعاون مع إدارة العلاج الحر، من الغلق الإداري لأكاديمية تمريض تُدار "بدون ترخيص"، وذلك بناء على شكوى واردة بوجود أكاديمية تزاول نشاط غير مرخصة.

جرى التحفظ على كميات من الأدوات و المستلزمات، و تحرر محضر بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق

بني سويف غلق أكاديمية تمريض أكاديمية تمريض
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