محافظ الأقصر يتفقد البيت النوبي لبحث الاستفادة منه

الأقصر - محمد محروس:

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، جولة ميدانية بمقر المركز الحضاري النوبي بالأقصر "البيت النوبي" المسند لجمعية التأهيل الاجتماعي التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر.

وتفقد محافظ الأقصر ورش الخياطة والفركة والكليم والفخار والخوص والاكسسوارات، حيث تعرف محافظ الأقصر على طبيعة المكان وشاهد السيدات أثناء انتاج المشغولات اليدوية النوبية، حيث تقوم ورشة الحياكة بإنتاج نحو 1000 قطعة أسبوعيًا.

ومن جانبه، وجه محافظ الأقصر بحجز قاعتين بالمكان لتكون مكان لتدريب وتأهيل الطهاة العاملين بالفنادق.

ويعد البيت النوبى أحد مشروعات التنمية الشاملة المستدامة بالأقصر، ويستهدف تدريب وتأهيل الأسر المنتجة، إضافة لكونه أداة للحفاظ على التراث النوبى خاصة الحرف والصناعات التراثية اليدوية البيئية من الاندثار، ونموذج للحياة المعيشية فى المجتمع النوبى، وتقديم أبرز منتجات الحرف اليدوية النوبية من انتاج أهل النوبة المقيمين فى محافظة الأقصر ومزار سياحى يعكس أوجه الحياة المعيشية للمجتمع ويضم البيت النوبي مجموعة كبيرة من الفتيات يعملن فى عدد من الحرف اليدوية.

رافق محافظ الأقصر خلال جولته كلا من على صادق رئيس مركز ومدينة الطود، ومحمد حسين وكيل وزارة التضامن، وسمير حجازي رئيس مجلس الإدارة، ومنال عواجه المدير التنفيذي، ومحمد غزالى مدير الإدارة العامة الاستثمار.