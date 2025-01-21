بالصور- وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يفتتحان معرض "أجري إكسبو" بوادى النطرون

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البحيرة - أحمد نصرة:

افتتح علاء فاروق، وزير الزراعة، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لمستلزمات الزراعة "أجري إكسبو 2025 " في نسخته العاشرة.

وأوضح وزير الزراعة أن المعرض يضم أكثر من 350 شركة تعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الزراعية، كما سيشهد المعرض عقد لقاءات مع عدد من المستثمرين لتوسيع قاعدة الاستثمارات الزراعية وتوفير التسهيلات اللازمة لهم.

وفي كلمتها، أكدت محافظ البحيرة عازر على أهمية المعرض الذي يعد منصة هامة لدعم الزراعة المصرية وتطويرها عبر عرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مستلزمات الزراعة.

مؤكدة على دوره في تعزيز الصادرات الزراعية وتحسين جودة المحاصيل لتحقيق الأمن الغذائي وفتح أسواق جديدة في الدول الأفريقية والعالمية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

زمن المقرر أن تستمر فعاليات "أجري إكسبو 2025" حتى يوم الأربعاء 22 يناير، بمشاركة خبراء دوليين ومستوردين من أكثر من 20 دولة، من بينها كينيا، نيجيريا، غانا، السنغال، إثيوبيا، الكاميرون، السودان، ليبيا، الجزائر، وتونس. وسيتيح المعرض فرصًا كبيرة لعقد صفقات تجارية وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.

كما يتضمن المعرض جناحًا خاصًا بكبار الاستشاريين الزراعيين الذين سيقدمون خبراتهم لأكثر من 20 ألف زائر متخصص. وستُعقد ورش عمل وجلسات نقاشية حول محاصيل استراتيجية مثل الفراولة، النخيل، المانجو، والعنب، بالإضافة إلى 50 محاضرة علمية يقدمها خبراء من دول مثل مصر، إسبانيا، إنجلترا، هولندا، فرنسا، والولايات المتحدة.