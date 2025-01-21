زيارتها بـ 40 ألف جنيه.. ما نعرفه عن مقبرة أمنحتب الثالث بالأقصر وأهميتها التاريخية

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الأقصر - محمد محروس:

تعد مقبرة أمنحتب الثالث واحدة من أجمل المقبرة الفرعونية لكنها وجدت فارغة، وتضم مقبرة أمنحتب الثالث حجرتين مخصصتين لدفن زوجتي الملك، وهما الملكة تي والملكة سات آمون، وهما من أشهر ملكات مصر الفرعونية وبناته. تقع الحجرتان بجوار الغرفة الرئيسية المخصصة للملك، وتحتوي كل حجرة على عمود حجري بالإضافة إلى غرفة جانبية صغيرة.

أمنحتب الثالث، كان تاسع فراعنة الأسرة الثامنة عشرة وأحد أعظم حكام مصر عبر التاريخ، تولى حكم مصر خلال الفترة ما بين 1391 ق.م. و1353 ق.م.

فتح مقبرة أمنحتب الثالث مقابل رسوم تبلغ 40 ألف جنيه

المجلس الأعلى للآثار وافق مؤخرًا على فتح مقبرة أمنحتب الثالث في وادي الملوك بالأقصر للزيارات الخاصة، مقابل رسوم تبلغ 40 ألف جنيه لكل 50 زائر، بالإضافة إلى تكلفة تذاكر الدخول للموقع الأثري. على أن يم ذلك وفقًا لضوابط الفتح الخاص المعتمدة، اعتبارًا من تاريخ الافتتاح، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ومراعاة القواعد المعمول بها، فما تاريخ هذه المقبرة وأهميتها؟.

توفي أمنحتب الثالث بعد أن حكم مصر لمدة 38 عامًا، وكان يبلغ من العمر حوالي خمسين عامًا، وربما كانت وفاته نتيجة مرض غير معروف. أُعدت مقبرته، المعروفة برقم 22 في وادي الملوك، والتي اكتُشفت عام 1799 على يد جولوا ودي فلييه.

تبدأ مقبرة أمنحتب الثالث بممر منحدر يمتد بطول 36 مترًا ويصل إلى عمق 14 مترًا تحت مستوى أرض وادي الملوك، حيث تتميز جميع الممرات بعدم وجود أي زخارف.

عند الوصول إلى غرفة البئر داخل المقبرة، تجد غرفة مزينة بأبعاد 4.4 متر عرضًا و3.6 متر طولًا. تم تغطية الجدران الرقيقة لهذه الغرفة.

وتُزين جدران غرفة الانتظار بالمقبرة نصوص مكتوبة باللغة المصرية القديمة تشير إلى التاريخ: "السنة الثالثة، الشهر الثالث من موسم أخيت، اليوم السابع"، مما يعكس تطور علم الفلك في مصر القديمة.

يتميز سقف مقبرة أمنحتب الثالث بزخارفه المذهلة المتمثلة في نجوم السماء المطلية باللون الذهبي على خلفية زرقاء داكنة، في إشارة إلى التقدم العلمي للمصريين القدماء.

ويوجد في المقبرة نقش جداري يمتد من بداية المدخل الرئيسي إلى غرفة الدفن، ويشمل أربعة مشاهد بارزة من بينها: الملك أمنحتب الثالث يعانق الإلهة حتحور، ممسكًا بريشة شو في يده اليمنى وهراوة طويلة في يده اليسرى، ونقش يصور الملك وهو يتلقى رمز الحياة "عنخ" من الإله أنوبيس والإله أوزوريس.

ويحتوي الجدار الأيمن على مشاهد تجمع الملك أمنحتب الثالث مع والده الملك تحتمس الرابع، إضافةً إلى الإلهة نوت، مشاهد أخرى تظهر الملك مع الإله أنوبيس وآلهة الغرب والإله أوزوريس، مستوحاة من أساطير الفراعنة.

جرى اكتشاف مقبرة أمنحتب الثالث عام 1799 ميلادي على يد عالِمَي المصريات والآثار بروسبر جولوا وإدوار دي فيلييه دو تراج.