256 منحة وإعفاء ذوي الهمم.. قرارات مهمة لمجلس جامعة الإسكندرية- صور

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الإسكندرية - محمد عامر:

قرر مجلس جامعة الإسكندرية تخصيص 6 منح لطلاب الدبلومات بكلية الآداب خلال فصل الربيع العام الجامعي الجاري، بتخفيض قدره 50% من قيمة الساعات المعتمدة.

ووفقًا لبيان صادر عن الجامعة، اليوم الثلاثاء، وافق المجلس على 250 منحة للطلاب الجدد المتقدمين لدراسة دبلومات الدراسات العليا بجميع مراحلها بكلية التربية خلال فصل الربيع، بتخفيض قدره 50% من قيمة الساعات المعتمدة.

وأشار البيان إلى موافقة المجلس برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، على إعفاء الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة والطلاب الوافدين من متطلب التخرج "مشروع محو الأمية.

يشار إلى أن مجلس جامعة الإسكندرية وافق على الإهداءات والتبرعات المقدمة من المجتمع المدني ورجال الأعمال بقيمة 17 مليون و287 ألف جنيه بينها أجهزة طبية للمستشفيات الجامعية.