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مصرع شخص وإصابة 29 في حادث على طريق كفر الشيخ الدولي

02:23 م الثلاثاء 21 يناير 2025

سيارة اسعاف

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الغربيةـ مروة شاهين:

لقى شخص مصرعه وأصيب 29 آخرين في حادث تصادم سيارتين وميكروباص اليوم الثلاثاء، بطريق "طنطا - كفر الشيخ" الدولي، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطارا بورود بلاغا يفيد بتصادم سيارتين وميكروباص على طريق "طنطا - كفر الشيخ" الدولي بالقرب من مول طنطا.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين مصرع شخص وإصابة 29 آخرين في حادث تصادم سيارتين وميكروباص، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى والمصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي.

جرى إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الغربية كفر الشيخ الدولي ميكروباص مستشفى طنطا الجامعي
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