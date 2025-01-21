"على طريقة فيلم اللمبي".. سيدة تحاول تغشيش ابنها خارج أسوار لجنة امتحانات ببنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

في واقعة غريبة، وعلى غرار ما حدث بفيلم "اللمبي" الشهير، تمكن أمن لجنة مدرسة جمال الدين الأفغاني الاعدادية ببنها، اليوم الثلاثاء، من إحباط محاولة ولي أمر تغشيش ابنها من خارج أسوار لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية.

وحاولت الأم قراءة الإجابات الخاصة بامتحان اللغة الانجليزية الذي أداه الطلاب اليوم والمناداة على نجلها من خارج اللجنة، فجرى التحفظ عليها وإخطار الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

فيما جرى السيطرة على محاولة بعض الطلاب إثارة الشغب داخل اللجنة على خلفية تلك الواقعة، وجرى إعادة الأمور لطبيعتها واستئناف الامتحانات، وجرى تشكيل لجنة متابعة للتحقيق في انضباط اللجنة وما شهدته من وقائع اليوم.

في سياق متصل تجري مديرية التربية والتعليم بالقليوبية تحقيقا مع مراقب في لجنة بامتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية بتصوير ورقة الامتحان الخاصة بمادة اللغة الانجليزية والتي أداها الطلاب اليوم ونشرها على شبكة الانترنت بعد بدء اللجنة.

وأرسلت المديرية لجنة من الشؤون القانونية، ومن الإدارة للوصول الي مصور الامتحان لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده وأكدت المديرية أن التداول لايعد تسريب.

من ناحية أخرى عبر الطلاب عن سعادتهم بسهولة امتحان مادتي اللغة الانجليزية والتربية الدينية الذي أداه طلاب الشهادة الاعدادية اليوم في ثالث أيام الامتحانات ولم تتلقى غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم أي شكاوي من صعوبة الامتحانات .

يذكر أنه أدي 122 ألفًا و926 طالبا بمحافظة القليوبية الشهادة الاعدادية 2025 اليوم امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الدينية وسط توفير 21,039 من رؤساء اللجان والمراقبين الملاحظين والإداريين وأمن اللجنة الداخلي وعمال لضمان سير الامتحانات بسلاسة، مؤكدًا على أن المحافظة حريصة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان نجاح عملية الامتحانات .