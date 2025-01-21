"سهل للمذاكرين".. تباين آراء طلاب الإعدادية بالمنوفية بشأن امتحان الدراسات

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المنوفية- أحمد الباهي:

عبر عدد طلاب الشهادة الإعدادية بالمنوفية، عن سعادتهم بسهولة امتحان مادة الدراسات اليوم، مؤكدين أن جميع الأسئلة من داخل المنهج ومرت عليهم مرارًا في المراجعات.

وأضاف الطلاب في تصريحات لمصراوي عقب الخروج من اللجان، أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، مُشيرين إلى أن التاريخ كان أصعب قليلاً من الجغرافيا.

فيما رأى طلاب آخرون صعوبة الامتحان خاصة التاريخ وبعض نقاط الجغرافيا، لافتين إلى حالتهم النفسية الصعبة فور رؤية الأسئلة وطريقتها، مُضيفين أن مادة الحاسب الآلي كانت متوسطة لكنها غير مُضافة للمجموع.