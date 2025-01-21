إلزام شركة المياه برفع المخلفات وتراكمات الرمال بالطريق الساحلي في جنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

قال اللواء عماد فكري، رئيس مدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء، إنه جرى تشكيل لجنة لمعاينة مشروع أعمال الحماية من أخطار السيول الواقعة في نطاق خط المياه الرئيسي الجاري تطويره من خلال الهيئة العامة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن اللجنة حددت المخلفات والتراكمات الناتجة عن تنفيذ التطوير بالمشروع، والمتراكمة على جانبي الطريق وفي مجاري السيول، لذا جرى الاتفاق على إلزام الشركة المنفذة برفع جميع المخلفات والتراكمات من جانبي الطريق الساحلي، ومجرى السيل بصفة مستمرة، لضمان عدم تضرر الطريق في حالة سقوط أمطار غزيرة.

وأضاف أنه جرى تطوير خط المياه الرئيسي بعد تعرضه عدة مرات لكسر مفاجئ في مناطق متفرقة، ما ينتج عن هذه الكسول من أزمة حقيقية في مياه الشرب على كافة أحياء المدينة، لذا جرى التنسيق مع الجهات المعنية بتطويره للحد هذه الأزمة بشكل نهائي.

وأشار إلى أن خط مياه الشرب الرئيسي قادم من منطقة غرب النفق، والمغذي لمدن خليج السويس "رأس سدر، أبوزنيمة، أبورديس"، إضافة إلى مدينة سانت كاترين، وهو خط تبادلي "مزدوج"، أحدهما بقطر 800 مللي، وهو خاص باستكمال تغذية مدينة رأس سدر، ومدن أبوزنيمة، وأبورديس، وسانت كاترين، والآخر بقطر 600 مللي، لتغذية مدينة رأس سدر فقط، وتعتمد عليه المدينة والقرى السياحية التابعة.

ولفت إلى أن لجنة المعاينة تضمنت محمود أحمد، رئيس قرية غرندل، والمهندسة أميرة محمود، مديرة إدارة المشروعات بالوحدة المحلية، ومحسن إبراهيم، مسئول الأزمات، والمهندسة زينب السعيد، مدير فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، وأحمد نشأت، الإدارة العامة للمياه الجوفية بالمحافظة، وعلي العربي، الهيئة العامة للطرق بجنوب سيناء، وعدد من مهندسي الشركة المنفذة.

جدير بالذكر، أن مدينة أبو زنيمة من أكثر مدن محافظة جنوب سيناء، التي يوجد بها مخرات للسيول حيث تضم المدينة 9 مخرات للسيول وهم "مخر بوادي غرندل عند مصنع الجبس، ومخر وادي وسيط بعد وادي تال بمسافة 3 كيلو مترات ويبعد عن المدينة بـ15 كيلو متر، ومخر وادي الطيبة يبعد عن المدينة بمسافة 5 كيلو مترات، ومخر وادي تال، ومخر وادي الحمر، ومخر المطلة بمدخل قرية الرملة، ومخر نخل بالكيلو 9، ومخر بعبع تجمع 45 ويصب في مدينة أبو رديس، وأخيرًا مخر وادي دارات ويصب بالحي الأول بمدينة أبوزنيمة".

وجرى تنفيذ عدة مشروعات بها لحمايتها من أخطار السيول، منها سد بمخر سيل وادي دارات بالحي الأول، وجسرين حماية من تجمع مياه السيول بوادي دارات، ومعديات وهربات وسد لحماية منطقة وادي أم عطاف بقرية تال، وبناء وتدبيش جسر حماية من تجمع مياه السيول بوادي أم عطاف، ومعديات وهربات وبحيرة للمياه لحماية مساكن المواطنين بقرية وادي تال، وسدين وبحيرة بوادي دارات.







