إعلان

فرعان جديدان لجامعة الإسكندرية في ماليزيا وأبو ظبي- صور

12:06 م الثلاثاء 21 يناير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مجلس جامعة الإسكندرية
  • عرض 4 صورة
    مجلس جامعة الإسكندرية
  • عرض 4 صورة
    مجلس جامعة الإسكندرية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية - محمد عامر:

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إنشاء فرعين دوليين جديدين لجامعة الإسكندرية بدولة ماليزيا وأبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفقاً للقرار السابق يصبح لجامعة الإسكندرية أربعة فروع دولية خارجية بعد فرعيها الدوليين بتشاد وجنوب السودان، وذلك فى إطار خطة الجامعة لتدويل التعليم وتعزيز مكانتها إقليميا ودوليا، وتقليل فرص اغتراب الطلاب، وجذب المزيد من الطلاب الأجانب.

وأشار بيان صادر عن جامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إلى موافقة مجلس جامعة الإسكندرية على إتخاذ إجراءات تأسيس شركة جامعة الإسكندرية للخدمات والاستشارات الرياضية. AUSSC

ووافق المجلس على 5 مذكرات تفاهم بين جامعة الإسكندرية ومعهد نمنجان لصناعة النسيج بأوزباكستان، وجامعة ولاية كينت بالولايات المتحدة الأمريكية، والمعهد العالي البير جاكار بولاية نامور البلجيكية، ومديرية الشئون الصحية بالإسكندرية وجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية.




مجلس جامعة الإسكندرية جامعة الإسكندرية ماليزيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
محافظ القليوبية يحيل مدير الإشغالات بحي غرب شبرا الخيمة للتحقيق

إعلان

إعلان

مؤسسات دولية و19 خبيرا: 2025 عام خفض الفائدة الكبير في مصر
تحذير عاجل من الأرصاد: حالة سريعة من التقلبات الجوية تضرب مصر