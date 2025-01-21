فرعان جديدان لجامعة الإسكندرية في ماليزيا وأبو ظبي- صور

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الإسكندرية - محمد عامر:

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إنشاء فرعين دوليين جديدين لجامعة الإسكندرية بدولة ماليزيا وأبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفقاً للقرار السابق يصبح لجامعة الإسكندرية أربعة فروع دولية خارجية بعد فرعيها الدوليين بتشاد وجنوب السودان، وذلك فى إطار خطة الجامعة لتدويل التعليم وتعزيز مكانتها إقليميا ودوليا، وتقليل فرص اغتراب الطلاب، وجذب المزيد من الطلاب الأجانب.

وأشار بيان صادر عن جامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إلى موافقة مجلس جامعة الإسكندرية على إتخاذ إجراءات تأسيس شركة جامعة الإسكندرية للخدمات والاستشارات الرياضية. AUSSC

ووافق المجلس على 5 مذكرات تفاهم بين جامعة الإسكندرية ومعهد نمنجان لصناعة النسيج بأوزباكستان، وجامعة ولاية كينت بالولايات المتحدة الأمريكية، والمعهد العالي البير جاكار بولاية نامور البلجيكية، ومديرية الشئون الصحية بالإسكندرية وجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية.









