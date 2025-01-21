بالصور- تشغيل مكتب صحي لتطعيمات الحج والعمرة بالمستشفى النهري بأسيوط

بعد تطويره بـ 770 مليون جنيه.. جولة من داخل مستشفى العدوة في المنيا- فيديو

أسيوط - محمود عجمي:

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن بدء تشغيل مكتب صحي جديد بالمستشفى النهري بمرسى العبارات النيلية في حي شرق مدينة أسيوط، لتقديم التطعيمات اللازمة للحج والعمرة والسفر للخارج يومياً. يأتي ذلك في إطار استعدادات الدولة لموسم الحج والعمرة هذا العام، بهدف ضمان سلامة المسافرين وحمايتهم من الأمراض المعدية.

وأوضح المحافظ أن المكتب الصحي بالمستشفى النهري مجهز بأماكن تبريد جيدة لحفظ التطعيمات، ويعمل به فرق طبية مدربة على أعلى مستوى، من الساعة 8 صباحاً حتى 2 مساءً. كما تستمر خدمة تطعيمات الحج والعمرة في المكاتب الصحية الأخرى، ضمن خطة المحافظة لتقديم خدمات طبية عالية الجودة ومنع التزاحم والتكدس.

وأكد المحافظ أن المستشفى النهري، التي أنشأتها المحافظة مؤخراً، تعد جزءاً من استراتيجية تطوير النظام الصحي في أسيوط، بهدف تقديم رعاية طبية متكاملة لجميع المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان. تعتبر المستشفى إضافة هامة للنظام الصحي، حيث تسهم في تقديم خدمات طبية متكاملة وتعزز من الوصول المتساوي للخدمات الصحية لكافة المواطنين.